Москва, , 16:34 — REGNUM В МИД России назвали грядущие учения НАТО Defender Europe 2020 самыми крупнейшими учениями со времен окончания «холодной войны», в рамках которых «потенциальным противником» является Россия. Об этом 7 марта сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия», — отметила представитель МИД России, заявление которой обнародовано на сайте дипломатического ведомства.

Она отметила, что военные учения у западных границ России запланированы на апрель — май 2020 года, как раз в то время, когда наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является, озвученное ранее в Вашингтоне, желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения». Однако, по ее словам, что конкретно имеется ввиду представители Пентагона не разъяснили.

«Заставить изменить российский курс во внешней политике не получится. В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно», — заявила Захарова.

Дипломат также порекомендовала задуматься о «последствиях агрессивных действий» представителям НАТО.

Ранее в польских СМИ со ссылкой на заявления минобороны страны появилась информация о том, что Россия и другие страны ОБСЕ до 1 апреля получат приглашения поучаствовать в наблюдении за учениями НАТО Defender Europe 2020 в Польше.

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