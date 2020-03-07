Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM В Свердловской области идёт активная подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию России, запланированному 22 апреля, в юбилей основателя первого в мире социалистического государства, вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Более того, регион активно участвует и в создании новой редакции Конституции, говорит вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает областной Департамент информполитики.

«Как это было, напомню, и в 1993 году. Наши земляки Павел Крашенинников и Татьяна Мерзлякова, наверное, чаще других членов рабочей группы упоминаются в прессе в связи с подготовкой поправок в Основной закон», — сказал Бидонько.

Он добавил, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева создана рабочая группа, принимаются необходимые в таком деле нормативно-правовые акты. Уже создаются условия для проведения на участках безопасного, легитимного и открытого голосования.

Сергей Бидонько также отмечает, что какой-либо мобилизации населения на избирательные участки не требуется. По его мнению, необходимость внесения поправок в Конституцию уже настолько выстрадана народом, что и говорить не приходится о какой-то специальной мобилизации. Интерес к внесению поправок столь велик, что население с удовольствием примет участие в голосовании. Люди понимают всю неординарность данного события и то, что это не рядовые выборы.

Руководитель отметил, что вместе с органами местного самоуправления областные власти приложат усилия к тому, чтобы голосование прошло и абсолютно законно, и с хорошим настроением. В день голосования ожидаются праздничные мероприятия. Кроме того, возможно, что участникам опроса будут вручать на избирательных участках сувениры, памятные бумаги. Этот вопрос пока прорабатывается, н главным будет не это.

«Уверен, не сувенирная ручка или что-то другое останется в памяти человека, участника голосования, а ощущение личной приобщённости к историческому событию. И понимание — это моя Конституция! Вот что важно», — заключил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину исполнилось бы 150 лет. В разных городах России и мира пойдут торжественные мероприятия. На 22 апреля также запланировано голосование по поправкам в Конституцию. Изменения в основной закон предложил президент страны Владимир Путин.