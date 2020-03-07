Симферополь, , 16:11 — REGNUM Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созванное по вопросу Крыма западными странами, напоминало пропагандистский шабаш. Об этом сегодня, 7 марта, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Российской Федерации Александр Молохов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта состоялось заседание Совбеза ООН по так называемой формуле Аррии (названа в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику с 1992 года), на котором обсуждался Крым. Такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности ООН и подразумевают консультации, на которые приглашаются не только дипломаты, но и представители различных общественных организаций и общественности.

Данное заседание было посвящено теме прав человека в Крыму. Его организовали постоянные представительства Бельгии, Германии, Великобритании, США, Франции, Эстонии, а также миссией ООН. На этом заседании Российская Федерация в очередной раз была обвинена в «оккупации» Крыма, а также в якобы массовых нарушениях прав человека на полуострове.

Стоит отметить, что в Крыму побывало уже довольно большое количество представительных иностранных делегаций, в том числе из США, Великобритании, Германии и других западных стран. Все эти делегации однозначно свидетельствовали о том, что ни о каких нарушениях прав человека в Крыму речь не идет.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Российской Федерации Александр Молохов назвал это заседание «пропагандистским шабашем».

«Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор «слепого с глухим», — сказал он.

Также Молохов отметил, что на этом заседании организаторы категорически отказались предоставлять слово самим крымчанам по видеосвязи.