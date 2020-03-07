Симферополь, , 15:08 — REGNUM Крыму не нужна пресная вода из Днепра, до тех пор, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров. Об этом сегодня, 7 марта, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Напомним, что вопрос подачи пресной днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу вновь был актуализирован новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В частности, он заявил, что считает необходимым восстановить подачу пресной днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу из гуманитарных соображений, так как на полуострове живут, в том числе, и украинцы.

Но Шмыгаль тут же получил отповодь от так называемого «постоянного представителя президента Украины в Крыму», офис которого находится в Херсонской области. Тот заявил, что поставки пресной днепровской воды в Крым невозможны до «момент его деокупации».

Константинов же заявил, что пресная днепровская вода Крыму на таких условиях не нужна.

«Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна», — сказал спикер крымского парламента.

Также он подчеркнул, что до тех пор, пока на Украине у власти остаются люди которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут.

«Это, скажем откровенно, для нас крайне опасно. Мы совершенно им не доверяем. Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, мы совершено не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то», — откровенно сказал Константинов.

Кроме того, Северо-Крымский канал давно требует серьезных капитальных вложений — это гидротехническое сооружение так и не было достроено согласно первоначальному плану и с середины 90-х годов XX века не ремонтировалось. Даже если деньги будут вложены в его восстановление у Крыма все равно нет никаких гарантий, что в один прекрасный день Украина его снова не перекроет.

Константинов подчеркнул, что у Крыма есть своя программа по обеспечению водой и она будет реализована.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северо-Крымский канал обеспечивал 85% потребностей полуострова в пресной воде. Но после референдума о самоопределении и возвращении Крыма в состав России, пришедшие на Украине к власти бандеровцы и их приспешники перекрыли канал и подача пресной днепровской воды по нему более не осуществляется.