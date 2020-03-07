7 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Владимир Павленко, , 14:33 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В Китае продолжается борьба с вирусной пневмонией. Эпидемиологическая ситуация в Поднебесной постепенно нормализуется, чего, однако, не скажешь о других охваченных вирусом странах, среди которых разрастающимися масштабами эпидемии отмечаются Южная Корея и Италия. Уже возникают прецеденты международных трений вокруг их взаимных посещений гражданами, как это на днях имело место в отношениях между Сеулом и Токио, а также в Европе, где «карантинной» дискриминации все чаще подвергаются жители Апеннин.

За ажиотажем, поднятым вокруг эпидемии в СМИ, на второй план потихоньку отходит ситуация в очаге инфекции, провинции Хубэй и ее административном центре Ухане. Вперед выдвигаются волнующие всех технические подробности медицинского характера: какие лекарства подходят для профилактики, когда и какая будет вакцина и насколько она действенна, окончится ли эпидемия к лету или ожидается ее вторая волна. Вопросы, безусловно, волнующие, но поскольку все мы люди, очень важным представляется и гуманитарный срез проблемы. Это как на войне: есть стрелки на картах, отражающие ход стратегических наступательных и оборонительных операций, перемещения фронтов и армий, а есть простые человеческие судьбы, далеко не всегда заметные в водовороте разнообразных сводок, донесений и отчетов. Так и здесь. Как живет и чем знаменит китайский Ухань? Признаемся самим себе, что знаем мы об этом мало: 99, а то и все сто человек из ста, если их спросить, сходу выпалят одно-единственное слово: «Коронавирус!».

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, очень много сил и времени уделяющий донесению до российской общественности самой свежей и достоверной информации о борьбе с заболеванием, как говорится «из первых рук», решил заполнить и этот пробел. И подробно рассказал об истории Уханя, произошедших в нем знаменательных событиях и том следе, который он оставил в отношениях наших двух стран и народов. Но прежде всего он обратил внимание на подвиг жителей города, которые согласились с практически полной изоляцией от внешнего мира, чтобы не допустить распространения инфекции. Как выяснилось, 58% мировой заболеваемости и 75% погибших приходится даже не на Хубэй. А на сам Ухань. «Нам следует осознать вклад жителей Уханя, мир в долгу перед ними», — приводит дипломат слова Брюса Эйлворда, старшего советника генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ухань — город славной революционной истории. Это и один из центров Синьхайской революции 1911−1912 годов, которая, как отмечает Чжан Ханьхуэй, «положила конец двухтысячелетнему феодальному режиму в Китае», и «колыбель» трех крупнейших вооруженных восстаний китайской Красной армии — Наньчаньского, Кантонского и восстания «Осеннего урожая». Это город-герой, символизирующий во многом общую судьбу наших стран и народов в XX веке. В 11-миллионном мегаполисе свято почитают подвиг советских летчиков-добровольцев, которые прибыли сюда в 1938 году для помощи китайскому народу в отражении японской агрессии. В трехдневном авиационном сражении над Уханем были сбиты 47 самолетов захватчиков. Останки пятнадцати советских героев покоятся в уханьской земле, и памятник им, расположенный в парке с символическим названием «Цзефан» («Освобождение»), является одним из главных мест паломничества горожан и гостей города.

В Китае не забывают о той помощи, которую оказал становлению КНР Советский Союз. Из 156 крупных промышленных и инфраструктурных объектов, которые были построены в стране с советской помощью и участием, семь находятся в Ухане. В том числе первый в городе мост через реку Янцзы, символически соединивший берега северной и южной частей Китая. Это тот самый рубеж, который во время гражданской войны 1945−1949 годов гоминьдановцы с помощью зашедших в реку британских военных кораблей и американских бомбардировок хотели удержать, превратив в границу внутри разделенной надвое по корейскому сценарию страны. Стремительное наступление Красной армии с форсированием Янцзы опрокинуло тогда эти планы. И в итоге отбросило чанкайшистскую клику на Тайвань, заставив ее забыть о надеждах на реванш. Как здесь не вспомнить и о советской военной помощи, в частности, о передаче китайским коммунистам всего вооружения и боевой техники, которые были захвачены у японцев советскими войсками в ходе разгрома Квантунской армии, ставшего победным финалом всей Второй мировой войны.

Посол упоминает и о том, что именно в Ухане в 1956 году состоялся хорошо известный старшему поколению российских граждан заплыв по Янцзы председателя КНР Мао Цзэдуна. По свидетельству дипломата, Ухань вождь посетил с инспекционной поездкой и трижды искупался в великой реке, посвятив этому несколько стихотворных строк. При всей неоднозначности трактовки этого события, полученной в свое время в советских СМИ, в Китае о нем помнят и его почитают.

Сегодняшний Ухань — один из центров регионального взаимодействия между нашими странами, глубоко вовлеченный в механизм российско-китайского сотрудничества «Волга — Янцзы». И не случайно побратимом китайского мегаполиса, имеющего статус «Центра промышленных инноваций двух стран», является волжский Саратов. Ширятся связи между вузами Уханя и Российской Федерации; с нашей стороны в авангарде здесь Санкт-Петербургский политехнический университет. А вообще в Ухане 84 учебных заведения и еще 111 научно-исследовательских институтов, что вывело его на 19-ю строчку в рейтинге двух сотен крупнейших мировых наукоградов, составленном влиятельным американским журналом Nature. В Китае впереди него по этому показателю только Пекин и Шанхай.

В Ухане помнят об относительно недавнем, состоявшемся в 2016 году, посещении города председателем российского Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также о подписанном на полях ее визита соглашении о сотрудничестве, центральным звеном которого стал транзитный проект «Китайско-европейского экспресса». В мегаполисе построен и успешно функционирует торгово-выставочный центр трансграничной торговле импортными товарами из нашей страны, а также магазин розничной торговли.

Ухань — город, где глубочайшая история встречается с современностью. Посол Чжан Ханьхуэй рассказал и о том, более 2 тыс. лет назад именно в этих местах на берегах Янцзы появлялись блестящие образцы художественного творчества, слагались эпосы, которые сегодня по праву считаются частью китайского и мирового культурного наследия. И передовая промышленность, несмотря на упадок Китая в «столетие унижений», тоже появилась в Ухане; более сотни лет назад именно здесь построили крупнейший в Азии металлургический завод. А красоты богатейшей природы среднего течения Янцзы, где почти на 8,5 тыс. кв. км раскинулся город, уверен дипломат, еще увидят его многочисленные гости. В том числе наши сограждане, которые смогут посетить его после окончания нынешнего форс-мажора, начало которого пришлось на российские новогодние праздники, а пик — на китайские. В Ухане их ждут — и в рамках традиционного китайского гостеприимства, и с благодарностью за сочувствие, поддержку в Интернете и гуманитарную помощь, направленную из России в начальный, самый сложный период эпидемии.

И «like"Чжан Ханьхуэя российско-китайским отношениям выдает то нетерпение, с которым в Поднебесной эту победу над бедой приближают.