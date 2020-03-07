Москва, , 13:50 — REGNUM Угрозы Зеленского выйти из нормандского формата, если «ничего не изменится на Донбассе» — очередная игра на публику. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об это заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Театральные ультиматумы только оттолкнут ДНР и ЛНР, равно как и разговоры новых украинских властей о необходимости пересмотра Минска-2. Это заразная болезнь — разрывать соглашения, не признавая неспособность их выполнения и перекладывая вину за это на другую сторону», — заявил Слуцкий.

Киеву пора уяснить: альтернативы Минским соглашениям в части урегулирования конфликта на Донбассе нет, заключил парламентарий.

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