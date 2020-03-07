Москва, , 13:18 — REGNUM Украине давно пора начать выполнять минские соглашения, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выйти из нормандского формата, если ситуация в Донбассе не изменится.

«Но чтобы что-то изменилось, прежде всего, Киеву давно пора начать выполнять Минск-2, в первую очередь, его политическую часть. Театральные ультиматумы только оттолкнут ЛНР и ДНР», — отметил Слуцкий в Twitter.