Варшава, , 03:37 — REGNUM Конфликт, имевший место между Россией и Турцией по поводу Идлиба, наделал много шума в западных СМИ и вызвав парадоксальную реакцию со стороны Польши. Почему официальная Варшава красноречиво промолчала по этому поводу, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Привычный образ действий для польского руководства в отношении России, как все могли убедить на протяжении долгого периода, — при всяком удобном случае разражаться шквалом критики и претензий. Такая манера соответствует основной стратегии Польши, которая состоит на данном этапе в торговле «российской угрозой» и получении всяческих преференций от США и ЕС как главных защитников от сей «угрозы».Но в отношении идлибского конфликта отлаженная польская стратегия дала сбой и причина тому лежит не слишком глубоко. Поддержать Анкару в ее противостоянии Москве значило бы для Варшавы согласиться с заявленным Турцией использованием беженцев в качестве рычага давления на ЕС. А вопрос беженцев, которых Польша упорно не хочет принимать на своей земле, уже давно висит домокловым мечом над ее отношениями со своем остальным Евросоюзом.

Но дело не только в этом. Сложны отношения самой Турции с ЕС, который долго манил Анкару вступлением и, наконец, бросил. Это тоже не дает Польше громко подать голос в защиту Турции. Так как же оправдывают свое поведение официальные польские лица в данной ситуации?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Почему молчит Польша».