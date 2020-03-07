Нур-Султан, , 12:12 — REGNUM Поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Международным женским днем было опубликовано 7 марта пресс-службой главы государства.

Глава республики в поздравлении, адресованном женщинам в честь 8 марта, отметил, что во времена тяжелых испытаний, которые выпали на долю народа, женщины разделили ответственность за судьбу народа в полной мере. Токаев отметил, что и ратные, и трудовые подвиги женщин навсегда вписаны в «анналы истории» страны и останутся в благодарной памяти.

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Лидер Казахстана подчеркнул, что для женщин в республике открылись новые возможности. В связи с чем среди важнейших приоритетов для государства Токаев перечислил поддержку института семьи, многодетных матерей, женского предпринимательства и «обеспечение гендерного баланса». Токаев отметил, что в Казахстане создаются условия для того, чтоб каждая из женщин «могла раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал».

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне 8 марта подписал указ о помиловании 83 осужденных женщин.

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Отметим также, что в столице Казахстана в связи с распространением нового коронавируса были отменены концерт, запланированный в честь Международного женского дня, а также торжественное заседание. Вместе с тем, в республике государственные служащие будут отдыхать в связи с Международным женским днем также 9 марта, в связи с тем, что 8 марта выпадает на воскресенье.

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