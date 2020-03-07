Дуррес, , 12:09 — REGNUM 6 марта в рамках официального визита в Албанию президент Болгарии Румен Радев посетил город Дуррес, где встретился c Генеральным исполнительным директором самого крупного порта Албании Пирро Венгу.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, Радев вблизи ознакомился с оборудованием порта, подчеркнув его значение, в качестве главного связующего пункта морского пути на Западные Балканы.

В настоящее время инфраструктура порта проходит модернизацию в рамках реализации проекта панъевропейского транспортного коридора №8, который будет связывать Адриатическое море с Черным, проходя через Италию, Албанию, Республику Македония и Болгарию.

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