Киев, , 11:36 — REGNUM Украинские военно-морские силы будут наращивать свою мощь за счет старых списанных американских боевых кораблей. Об этом заявил заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

По мнению Самуся, только американцы могут спасти украинские ВМС от полного вымирания. Для этого США должны передать Киеву хотя бы десяток боевых кораблей с крылатыми ракетами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли. В 2018 году Киеву были переданы два патрульных катера класса Island, которые раньше входили в Береговую охрану США. Особой боевой ценности они не представляют.

В текущем году США намереваются предоставить Украине военную помощь на $250 млн. Половину от этой суммы — $125 млн — Киев получит в виде старых патрульных катеров Mark VI, противоартиллериских радиолокационных станций и другой военной техники.