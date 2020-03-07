Тирана, , 11:26 — REGNUM 6 марта представители правящего большинства в парламенте Албании отказались рассматривать декрет президента Илира Мета об отмене поправки о назначении судей Конституционного суда, внесенной в текст закона «о Функционировании Конституционного суда».

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, глава парламентской группы Социалистической партии Албании Таулянт Бала заявил, что рассмотрение декрета было отложено до вынесения окончательного заключения Венецианской комиссии (Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году).

По словам Балы, рассмотрение декрета будет отложено в связи с тем, что Венецианская комиссия на данный момент представила только черновой вариант заключения по данному декрету, разглашение положений которого запрещено.

Напомним, ранее глава Социалистической партии Эди Рама заявил, что данный декрет не будет рассматриваться парламентом. Декрет был подписан президентом в ходе протеста 2 марта и направлен на проверку соответствия Конституции в Венецианскую комиссию.

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