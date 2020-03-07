Тирана, , 10:29 — REGNUM 6 марта гражданин Турции Селям Симсек обратился в управление Албании по границе и эмиграции с просьбой не выдавать его Турции.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Симсек является сторонником Фетхуллаха Гюлена, влиятельного исламского богослова, которого в Турции обвиняют в попытке государственного переворота. Гюленом была создана сеть образовательных учреждений, функционирующих по всему миру, в том числе и в Албании. Однако Анкара считает сторонников Гюлена террористами и неуклонно требует их выдачи.

Симсек обратился к властям Албании с просьбой о предоставлении политического убежища.

Гражданин Турции был арестован в албанском аэропорте «Ринас» во время попытки вылететь в Канаду с фальшивым паспортом. В настоящий момент Симсек отбывает срок 1,5 года по статье «Фальсификация справок, паспортов или виз» в албанской тюрьме.

В начале 2020 года турецкий преподаватель Харун Челик при крайне неоднозначных обстоятельствах был выдан албанскими властями Турции, где был осужден за принадлежность к якобы террористической организации Гюлена ФЕТО. Как и Симсек, Челик намеревался покинуть Албанию, пользуясь поддельными документами.

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