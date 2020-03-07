Тирана, , 10:27 — REGNUM 6 марта на встрече с молодежью и представителями интеллигенции лидер оппозиции и глава Демократической партии (ПД) АлбанииЛюльзим Баша выступил за создание второй палаты в парламенте (Кувенде) Албании.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, целью подобной меры Баша назвал усиление контроля общественности за властью и её распределение.

В настоящий момент парламент Албании состоит из 140 человек. 100 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных округах, 40 — по партийным спискам с 2,5-процентным барьером для партий и четырёхпроцентным барьером для партийных блоков.

Глава ПД предлагает выделить из этих 140 40, которые будут образовывать Сенат и будут избираться вместе с остальными членами парламента. По словам Баши, создание Сената не увеличит налоговое бремя для граждан, но усилит контроль за правительством, которому будет необходимо добиться консенсуса с обеими палатами парламента.

Напомним, двухпалатные парламенты функционируют в таких странах как РФ, США, Великобритания, Франция, Италия, Испания.