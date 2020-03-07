Тирана, , 10:26 — REGNUM 6 марта в ходе встречи с молодежью и представителями интеллигенции лидер оппозиции Албании и глава Демократической партии Албании Люльзим Баша изложил программу радикальной избирательной реформы

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Баша предложил создать некоторый независимый орган, который бы осуществлял проверку кандидатов на предмет возможного нарушения закона и Конституции, ужесточить наказания для лиц, причастных к купле-продаже голосов, а также запретить крупным предприятиями и состоятельными гражданами, финансирующим отдельные партии, получать тендеры на реализацию государственных заказов после победы их кандидатов на выборах.

Наконец, политик выступил за введение электронного голосования и создание переходного правительства за 100 дней до проведения выборов.

«Купля-продажа голосов заглушает голоса граждан и передает контроль в руки кучки влиятельных политиков, бизнесменов и преступников. Избирательная реформа — первый шаг к тому, чтобы покончить с коррупцией, усилить экономику и вступить в ЕС. Способ проведения выборов и их результат оказывает непосредственное влияние на нашу жизнь. От честных результатов выигрывают все албанцы», — заявил глава Демократической партии Албании.

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