Москва, , 08:17 — REGNUM Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам сенатор Владимир Джабаров (Еврейская автономная область) прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности отказа Киева от переговоров с Россией по Донбассу в рамках «нормандского формата». Об этом сообщает телеканал RT.

По словам Джабарова, он не видит внятных причин для выхода Украины из «нормандского формата». Наличие этого формата является определенным фактором сдерживания эскалации в Донбассе. К тому же, Донецкая и Луганская Народные Республики все еще верят в этот формат, и Киеву лучше это учитывать.

«В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока ещё верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально», — сказал сенатор Джабаров.

Также Джабамров заявил, что не совсем ясно. что же именно мешает Киеву действовать в рамках «нормандкого формата».

Сенатор заметил, что это Украина не выполнила взятые на себя обязательства в рамках «нормандского форматы». То есть жалобы Зеленского на то, что «нормандский формат» не работает — это жалобы на самого себя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Зеленский заявил, что через год Киев выйдет из «нормандского формата», если за это время ситуация в Донбассе не изменится.