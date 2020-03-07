Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Нападение боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), произошедшее в Кабуле и приведшее к гибели 32 человек, решительно осуждают американские власти, заявил госсекретарь США Майкл Помпео, 6 марта сообщает пресс-служба госдепа в Twitter.

По словам Помпео, народ Афганистана заслуживает будущее без террора. Он также отметил, что тот мирный процесс, который удалось запустить сейчас в стране, дает исключительную возможность объединиться всем афганским гражданам, чтобы начать консолидированное сопротивление в отношении террористической организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта террористы атаковали мероприятие по случаю годовщины смерти лидера афганских моджахедов Абдулы Али Мазари. На церемонии присутствовал глава афганского правительства Абдулла Абдулла, который не пострадал в ходе инцидента.

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