Коломбо, Шри-Ланка, , 05:06 — REGNUM Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» 6 марта покинул порт Коломбо (Шри-Ланка), куда совершал деловой заход, и вышел в Аденский залив на соединение с танкером «Ельня» и морским буксиром «Виктор Конецкий». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Ярослав Мудрый» зашёл в Коломбо 4 марта. За время стоянки экипаж пополнил запасы топлива, воды и продовольствия. Российские моряки провели протокольную встречу с представителями Военно-морских сил Шри-Ланки.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня» выполняет задачи по противодействию пиратам в Индийском океане. В дальнем походе отряд находится с 1 октября 2019 года.

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