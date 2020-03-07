Анкара, , 02:21 — REGNUM Существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 6 марта сообщает газета Hurriyet.

По словам турецкого лидера, договор гарантирует защиту границ Турции от «атак сирийского режима», а также террористических актов. Эрдоган считает, что договоренности должны стать фундаментом для налаживания ситуации в регионе и защитить мирное население, а также турецких военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был выпущен совместный документ, в котором подтверждается приверженность сторон «астанинскому формату» и вводится режим прекращения огня на территории региона.

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