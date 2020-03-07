Эр-Рияд, , 02:15 — REGNUM Брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда задержали в пятницу по обвинениям в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Источники сообщают, что утром 6 марта охранники королевского двора пришли домой к родственникам монарха и провели обыски, а также задержали брата и племянника короля. По обвинениям в измене им грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Газета считает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд таким образом пытается расчистить себе путь к престолу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта пресс-служба Кремля заявила, что президент России Владимир Путин не планирует контактировать с королем или кронпринцем Саудовской Аравии.