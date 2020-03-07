Бонн, Германия, , 03:37 — REGNUM В связи с угрозой коронавируса, в Бонне (Германия) отменены все мероприятия Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Об этом говорится в распространённом 6 марта заявлении исполнительного секретаря РКИК Патрисии Эспинозы.

«После тщательного изучения секретариат РКИК принял решение не проводить очные встречи в Бонне и где-либо еще с 6 марта по конец апреля», — говорится в документе.

Из заявления Эспинозы следует, что такое решение было принято из-за ситуации, складывающейся в Германии в связи с распространением нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным немецкий института Роберта Коха на 6 марта, число выявленных заражений коронавирусом COVID-19 на территории Германии достигло 639 человек.

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