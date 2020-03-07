Москва, , 03:37 — REGNUM На прошедшей неделе 32 летательных аппарата иностранных государств (25 самолётов-разведчиков и семь БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 6 марта опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО дважды вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 155 лётных смены на 57 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 450 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 15 тыс. практических мероприятий, а также более 2,7 тыс. занятий по вождению (из них 49% — ночью) на 140 полигонах. Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 70 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.