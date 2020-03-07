Вена, , 00:43 — REGNUM Мировой рынок нефти нуждается в дополнительном сокращении добычи нефти, и это относится к России, заявил 6 марта журналистам министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи.

По его словам, России следует принять решение о дополнительном сокращении в рамках сделки ОПЕК+.

«ОПЕК вчера сделала рекомендацию о сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки: 1 млн б/с для стран ОПЕК и 500 тыс. б/с для «не ОПЕК», — объяснил министр. — Очевидно, что некоторым странам «не ОПЕК», в частности, России, нужно больше времени, чтобы подумать об этом».

Ранее, напомним, министры стран соглашения ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти.

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По итогам встречи глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Москва будет следовать хартии ОПЕК+, однако соглашаться на дальнейшее сокращение добычи нефти не будет.

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