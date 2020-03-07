Идлиб, Сирия, , 00:24 — REGNUM Боевики незаконных вооружённых формирований совершили шесть обстрелов после установления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, сообщил 6 марта руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев на брифинге.

«С 00:01 6 марта 2020 года зафиксировано шесть обстрелов», — сказал он.

По словам Журавлёва, обстрелы производились по объектам в населенных пунктах Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо; позициям сирийских войск в районе населенных пунктов Кбана (дважды) и Иккопровинции Латакия.

В ЦПВС призвали главарей террористических групп остановить обстрелы в соответствии с установленным режимом прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий на линии соприкосновения между сирийскими военными и протурецкими боевиками вступил в силу 6 марта с 00:00 по московскому времени.

Читайте также: Режим прекращения огня вступил в силу в Сирии