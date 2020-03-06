Москва, , 23:44 — REGNUM Российская Федерация с 7 марта закрывает въезд на свою территории с территории Исламской Республики Иран. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 6 марта, председатель правительства России Михаил Мишустин.

Речь идет о запрете на въезд с территории Ирана как непосредственно гражданами Исламской Республики, так и гражданам других стран, с целью туризма и трудовой деятельности, а также в частных и транзитных целях.

Ограничение не распространяется на представителей стран Евразийского экономического союза, экипажи самолетов и членов официальных делегаций, а также лиц, имеющих вид на жительство в России.

Такая мера связана прежде всего с распространением в Иране коронавируса COVID-2019. Количество заболевших в Иране приближается к 5 тыс. человек, и властям пока не удается сдержать эпидемию.