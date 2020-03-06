Нью-Йорк, США, , 23:21 — REGNUM Заявление Совбеза ООН, поддерживающее соглашение России и Турции по сирийскому Идлибу, было заблокировано представителями США, сообщает 6 марта агентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в СБ ООН.

По данным агентства, США выступили против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких соглашений по Сирии.

Подчёркивается, что проект заявления для прессы выражал поддержку соглашению Путина и Эрдогана о прекращении огня на северо-западе Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия инициировала закрытое заседание СБ ООН для сообщения о договоренностях Москвы и Анкары по Идлибу. Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что из-за позиции одной делегации принять заявление в поддержку этого документа оказалось невозможно.

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