Вена, , 23:19 — REGNUM Министры стран соглашения ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти на фоне падения спроса на черное золото из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 в мире. Об этом сегодня, 6 марта, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак по итогам переговоров в Вене.

Напомним, что страны ОПЕК рекомендовали всем странам, входящим в соглашение ОПЕК+, сократить добычу нефти в совокупности на 1,5 млн баррелей в сутки. Таким образом ОПЕК пытается затормозить падение цен на нефть на фоне распространения коронавируса COVID-2019. При этом странам, входящим в картель, предлагается сократить добычу на 1,0 млн баррелей в сутки в целом, а странам не-ОПЕК — на 500 тыс. баррелей в сутки.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак по итогам переговоров заявил, что Москва будет продолжать работать в рамках хартии ОПЕК+, однако соглашаться на дальнейшее сокращение добычи нефти не будет.

«Что касается сокращения, наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения с 1 апреля этого года нет ни у кого из стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК обязательств по сокращению», — сказал Новак по итогам переговоров.

На фоне этой информации мировые цены на нефть продолжили падение.