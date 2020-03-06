Сеул, , 23:17 — REGNUM Традиционные трения в отношениях Южной Кореи и Японии в этот раз обострились из-за введения Токио обязательного карантина для прибывающих в страну южнокорейцев, сообщает 6 марта Синьхуа со ссылкой на сообщение резиденции президента Южной Кореи «Чхонвадэ».

Выступая перед членами Совета национальной безопасности, начальник соответствующего управления при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен высказал по этому поводу «сильное сожаление», которое все участники СНБ разделили в опубликованном после встречи специальном заявлении.

Подчёркивается, что со своей стороны, южнокорейское правительство недавно не стало вводить подобных мер против прибывающих в страну японских граждан, хотя именно на такой мере настаивали представители оппозиционной Объединенной партии будущего (ОПБ). Однако сейчас это Компромиссное решение будете пересмотрено в соответствии с принципом взаимности.

В настоящее время в Южной Корее зафиксированы 6 284 случая заражения коронавирусной пневмонией, 33 человека от заболевания скончались.