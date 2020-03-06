Нью-Йорк, США, , 22:55 — REGNUM Обещание Турции соблюдать с 6 марта режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб выполняется, сообщил журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.

Небензя «В целом прекращение огня в Идлибе выполняется».

По словам российского дипломата, в Идлибе 6 марта «были периодические обстрелы». Небензя выразил надежду на то, что их «удастся прекратить».

Напомним, соглашение о режиме прекращения огня, достигнутое 5 марта на высочайшем уровне в Москве между Турцией и Россией, начало действовать с 00:01 мск 6 марта.

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