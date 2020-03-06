Санкт-Петербург, , 22:55 — REGNUM В Петербурге усиливают контроль за распространением коронавируса в связи с подтверждением первого случая заболевания накануне праздничных мероприятий по случаю 8 Марта. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 марта в пресс-службе Смольного.

«В городе необходимо обеспечить праздничное настроение и безопасность», — заявил губернатор Александр Беглов на совещании, где обсуждалась профилактика вирусных заболеваний.

Беглов распорядился усилить меры безопасности в связи с тем, что в Петербурге подтвержден один случай заболевания.

Напомним, коронавирус подтвердили у гражданина Италии, студента Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова, который прибыл в Петербург из Милана после каникул. Сейчас он находится в Боткинской больнице в удовлетворительном состоянии. Заболевание протекает в легкой форме. Тех, кто с ним контактировал, проверяют на вирус. Также более 700 человек изолированы в общежитии вуза.

Ректор университета им. Мечникова Сергей Сайганов сообщил, что с изолированными студентами взаимодействуют 32 специалиста, обеспеченные всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Город также старается поддержать студентов. В преддверии праздника по поручению Александра Беглова готовится праздничная акция «Петербург своих не бросает».

Беглов считает, что у Петербурга «достаточно средств и сил, чтобы обеспечить профилактику и оперативно реагировать на случаи заболеваний, если они возникнут».

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что на единый номер 112 рекомендовано обращаться всем, кто прибывает в Санкт-Петербург из стран, где есть подтвержденные случаи заболевания. Это Италия, Германия, Франция, Испания, Китай, Южная Корея, Великобритания, США, Швейцария, Норвегия и другие.

Им необходимо поставить в известность о своем путешествии и оставить координаты.

«Это также поможет обеспечить меры безопасности по возможному распространению заболевания», — подчеркнула Башкетова. В случае повышенной температуры специалисты Роспотребнадзора просят не приходить в поликлинику, а вызывать врача на дом. В Петербурге пациентов с симптомами ОРВИ, прибывающих из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, направляют в больницу Боткина.

Персонал РЖД, вокзалов и аэропорта «Пулково» тоже наблюдает за состоянием пассажиров. Пограничники на пунктах пропуска на границе также выполняют соответствующие распоряжения.

В «Пулково» работает санитарно-карантинный контроль в отношении всех пассажиров, прибывающих из-за рубежа, в том числе из Италии и стран, где активно распространен вирус.