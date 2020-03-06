Душанбе, , 22:45 — REGNUM Авторы рейтинга «Свобода в мире — 2020», опубликованного 4 марта 2020 года международной правозащитной организацией Freedom House, назвали Таджикистан «несвободной» страной.

В докладе отмечается, что по уровню свободы Таджикистан из 100 возможных баллов набрал лишь 9, и те баллы он получил в графе «гражданские свободы», тогда как «политические свободы» оказались на нуле — самый худший возможный показатель рейтинга.

Рядом с Таджикистаном в списке оказались почти все страны региона: Казахстан — 23 балла, Узбекистан — 10 баллов и Туркмения — 2 балла. Киргизия со своими 63 баллами попала в категорию «не полностью свободные»

Что касается «свободных стран», а их, согласно рейтингу, 83, то список возглавили Финляндия, Норвегия и Швеция со 100 баллами в категориях «политические права» и «гражданские свободы».

Отмечается, что США, Канада и практически все страны Евросоюза входят в последнюю категорию.