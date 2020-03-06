Анкара, , 22:44 — REGNUM Визит в столицу Евросоюза намерен 9 марта нанести турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили 6 марта в его пресс-службе.

Уточняется, что поездка будет однодневной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между ЕС и Турцией произошло обострение старых противоречий, связанных с ролью Анкары, стремящейся сохранять военное влияние на Ближнем Востоке и при этом быть принятой в Европейский союз.

В конце февраля Турция отказалась сдерживать поток мигрантов, которые до сих пор оседали в этой стране, что возмутило всегдашнего турецкого оппонента — Грецию и обеспокоило другие государства ЕС.

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