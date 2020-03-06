Бишкек, , 22:41 — REGNUM В Первомайском районном суде столицы Киргизии 6 марта продолжились предварительные слушания по делу о штурме резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает K-news.

Ведущий процесс судья Марат Сыдыков принял решение проводить судебное разбирательство в закрытом режиме.

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Адвокаты подсудимых попытались настоять на открытом заседании и допуске в зал суда журналистов, но судья их ходатайство отклонил.

Также стало известно о том, что накануне сторона защиты потребовала суда присяжных и отвода судье Садыкову из-за того, что он ранее отклонил все ходатайства адвокатов.

В удовлетворении этого ходатайства судья Марат Садыков тоже отказал, сообщает «K-news».

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