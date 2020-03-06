Минск, , 22:41 — REGNUM Глава правительства России Михаил Мишустин обсудил сегодня, 6 марта, по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также совместная работа в Евразийском экономическом союзе. Кроме того, главы правительств России и Белоруссии обсудили график предстоящих контактов», — сказано в кратком официальном сообщении.

Пресс-служба правительства Белоруссии не сообщает о состоявшемся разговоре. По неофициальной информации, обсуждалась углеводородная проблематика.

Читайте развитие сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии

Накануне, 5 марта глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил журналистам, что считает бессмысленной работу над реализацией подписанного 20 лет назад договора о создании Союзного государства, пока Россия не обеспечит скидки на российскую нефть. В декабре 2019 года официальный Минск отказался подписывать «дорожные карты» об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства. Другие направления интеграции МИД Белоруссии обусловил уступками Москвы по углеводородным вопросам.

Читайте подробности: МИД Белоруссии: Работать над Союзным государством сейчас бессмысленно

Тем временем находящаяся с визитом в Белоруссии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела 5 марта переговоры с Александром Лукашенко, обсудив интеграционную проблематику. Посещая 6 марта Брест, она заявила журналистам: «Мы услышали и почувствовали, что в Белоруссии есть твёрдый настрой на продолжение глубокого сотрудничества с Россией на фундаменте нашей общей истории, общности нашей культуры, языка, нашей общей духовности, веры».