Нью-Йорк, США, , 22:37 — REGNUM Совет безопасности ООН не смог принять общее заявление для СМИ по итогам заседания 6 марта, на котором Россия проинформировала о достигнутых с Турцией договоренностях по Идлибу.

Как сообщил журналистам постоянный предтавитель России при ООН Василий Небензя, принятие заявления «оказалось невозможным из-за позиции одной из делегаций».

Напомним, накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Москве переговоры, посвящённые ситуации в сирийской провинции Идлиб.

По итогам встречи был подписан дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму по урегулированию конфликта в Сирии. Стороны договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе, возобновление совместного патрулирования в регионе российскими и турецкими военными, а также о создании коридора безопасности вдоль автодороги М-4 в Сирии.

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