Москва, , 22:33 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в отказе Украины от «нормандского формата» видит шанс для выхода Донбасса из состава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через год Украина может выйти из «нормандского формата». Никонов видит в этом шанс.

«В тот самый миг, когда Украина выйдет из «нормандского формата», Донбасс навсегда выйдет из Украины. Впрочем, может этого Зеленский и добивается», — отметил Никонов в социальной Facebook.