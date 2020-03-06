Рига, , 22:28 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии зарегистрировала заявку партии «Новое Согласие» о проведении референдума по внесению в конституцию поправок о всенародных выборах президента в республике. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, зарегистрированный законопроект предусматривает всеобщие, равные и прямые президентские выборы. Латвия является по форме парламентской республикой. Сегодня президента в Латвии избирают 100 депутатов Сейма (парламента). По сути, его назначает Совет правящей коалиции, контролирующий парламентское большинство.

Сбор подписей за вынесение законопроекта на референдум продлится 12 месяцев с 7 марта 2020 по 6 марта 2021 года. Чтобы плебисцит состоялся, необходимо собрать 10% подписей от числа принимавших участие в последних выборах в Сейм. Речь идёт о 154 000 подписей.