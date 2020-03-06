Дамаск, , 22:24 — REGNUM В Сирии незаконные вооружённые формирования совершили шесть обстрелов с момента прекращения огня в рамках Московского соглашения, сообщает 6 марта российский Центр по примирению сторон в Сирии.

Фиксировались обстрелы, произведенные с 00:01 6 марта 2020 года, когда по соглашению президентов России и Турции на территории Идлибской зоны деэскалации вводится режим прекращения огня.

В частности, обстрелам боевиков подверглись позиции сирийской армии в провинции Латакия, а также два поселения в провинции Алеппо.

О погибших и раненых сообщений не было.

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