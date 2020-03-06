Москва, , 22:08 — REGNUM Власти Российской Федерации приостановили пропуск через границу любых иностранных граждан, прибывающих из Исламской Республики Иран с целью обучения, трудовой деятельности и туризма. Соответствующее постановление подписал сегодня, 6 марта, председатель правительства России Михаил Мишустин.

Федеральная служба безопасности прекращает пропуск через границу России иностранных граждан, которые так или иначе прибывают с территории Ирана.

Росавиация должна проинформировать все авиакомпании о временной приостановке перевозок граждан и лиц без гражданства с территории Ирана.

МВД прекращает выдачу документов, разрешающих въезд на территорию России гражданам Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране зафиксирована крупная вспышка коронавируса COVID-2019. По предварительным данным, массовое заражение произошло в священном городе Кум во время паломничества мусульман-шиитов.