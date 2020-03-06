Анкара, , 21:47 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал по телефону канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о соглашении с Россией, заключенном 5 марта в Москве, сообщает 6 марта агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, турецко-российское соглашение по Идлибу обеспечит защиту мирных жителей и турецких военных.

Кроме того, турецкий президент предложил пересмотреть условия договоренности по беженцам с Евросоюзом. При этом Эрдоган пожаловался на Грецию, которая якобы нарушает права беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб. В итоге на северо-западе Сирии были остановлены боевые действия, в ходе которых турецкая армия выступила на стороне террористов.

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