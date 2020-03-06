Москва, , 21:44 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главу Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта России. Соответствующее распоряжение обнародовала 6 марта пресс-служба правительства.

«Назначить Нерадько Александра Васильевича первым заместителем министра транспорта России — руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Александр Нерадько руководит Росавиацией с 2009 года. До этого в течение пяти лет руководил Федеральной аэронавигационной службой, функции которой после расформирования были переданы в Росавиацию и Ространснадзор. В 2004—2005 годах был руководителем Ространснадзора, а до этого возглавлял государственную службу гражданской авиации Минтранса России.