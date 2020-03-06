6 марта 2020 | Время чтения 10 мин

Существует большая опасность того, что возможное решение по Косово и Метохии, которое готовит международное сообщество, будет принято сербской властью, но вызовет отторжение народа. Народное недовольство могут искусно направить против Москвы, обвиняя ее в том, что она не помешала сдаче Косово.

Татьяна Стоянович, , 23:07 — REGNUM Возобновления переговоров о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, застопорившихся в конце 2018 года из-за введения албанской стороной стопроцентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, логично было ожидать после того, как в должность вступил новый премьер-министр сепаратистского формирования Альбин Курти. Тем не менее Курти, вопреки требованиям американских покровителей «независимого» Косово, твердо решил придерживаться принципа «взаимности» в отношениях с Белградом и начать отмену пошлин поэтапно, с возможностью их возобновления, если со стороны сербских властей не последует нужной реакции. Об этом он 4 марта уведомил верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

НАТО бомбит Белград. 1999

Официальный Белград, с другой стороны, отказывается вести переговоры с Приштиной, пока пошлины на сербские товары не будут отменены полностью и безо всяких условий, и всячески полагается в этом вопросе на поддержку Вашингтона. Надо сказать, что Белград понимает, по какому адресу обращаться за помощью, когда речь идет о необходимости уговорить Приштину на очередной шаг навстречу. На своей странице в Twitter спецпредставитель США по переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл на днях назвал отмену пошлины стопроцентно важным шагом для дальнейшего продолжения диалога между Сербией и Косово, подчеркнув, что без этого экономическое развитие региона невозможно.

Представители американской администрации не теряют времени. Так, 2 марта в Белом доме была организована встреча президента Сербии Александра Вучича с лидером сепаратистского Косово Хашимом Тачи. С американской стороны на встрече присутствовали Ричард Гренелл и советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен. Любопытно то, что после этой встречи в сербских и косовских СМИ появилась немного разная трактовка её итогов.

Так, приштинский портал «Перископи» опубликовал статью, в которой говорится о том, что во время переговоров в Вашингтоне представители Белого дома представили Вучичу и Тачи проект финального соглашения по Косово и Метохии. Издание утверждает, что этот проект предлагает «коррекцию границ» между Сербией и Косово или (как вариант) создание Сообщества сербских общин на севере края с расширенными полномочиями. Сторонам предложат возможность согласиться с предложенным планом или отказаться от него, но при этом США применят санкции против той стороны, которая не захочет подписать соглашение, пишет портал. Также в статье говорится об изменении формата диалога — ведущую роль в нем теперь берут на себя США, которые постараются привести стороны к подписанию соглашения до июня текущего года. Сам президент сепаратистского Косово Хашим Тачи по возвращении из Вашингтона заявил, что «встреча в Белом доме привнесла критический и драматичный поворот» в переговоры с Белградом.

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Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Тем временем сербский лидер Александр Вучич, вернувшись из Вашингтона, заявил, что Приштина напрасно надеется заставить Белград признать ее независимость без каких-либо уступок со своей стороны. «Не надо рассчитывать на то, что мы признаем Косово и при этом не получим ничего взамен», — заявил Вучич 5 марта, отвечая на вопросы журналистов. Также Вучич отметил, что он надеется на то, что Вашингтон продолжит давление на Приштину с целью добиться отмены пошлин на сербские товары. Днем ранее Вучич подтвердил, что переговоры с Приштиной об окончательном урегулировании отношений не могут быть продолжены, пока действуют пошлины, и добавил, что Белград продолжит лоббировать отмену признания Косово третьими странами, пока Приштина не откажется от попыток вступления в международные организации. При этом он подчеркнул, что накануне его встречи с Тачи в Вашингтоне ряд СМИ распространял ложные новости о существовании некоего секретного договора по поводу Косово и Метохии. «Этот вопрос обсуждается, но ничего подобного не существует», — отметил президент Сербии 4 марта во время пресс-конференции в Президиуме страны.

В интервью американскому изданию Foreign Policy Александр Вучич тем временем заявил, что большинство граждан Сербии предпочло бы в качестве решения косовского вопроса сохранение замороженного конфликта, и что он не причисляет себя к этому большинству. По его мнению, решение косовского вопроса должно быть «поражением для обеих сторон». По словам Вучича, это могло бы одновременно стать для обеих сторон и небольшой победой, если они получат гарантии лучшего будущего для своих граждан.

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При всех различиях в трактовках итогов встречи Вучича и Тачи, которые сербско‑ и албаноязычные СМИ преподносят своим гражданам, в глаза бросается один факт — и та, и другая сторона говорят об усилении посреднической роли США в переговорах Белграда и Приштины, и они обе надеются на конструктивное участие и помощь Вашингтона в разрешении конфликта. Желание вести переговоры до победного завершения, вернее, разрешения конфликтной ситуации, в любом случае можно только приветствовать. Тем не менее, если у албанской стороны нет никаких поводов сомневаться в намерениях США отстаивать ее самопровозглашенную независимость, стремление Сербии положиться на непредвзятость той страны, которая в 1999 году была предводителем военной операции НАТО по отторжению ее автономного края, вызывает крайнее недоумение.

Александр Вучич Predsednik.rs

Стоит напомнить, что решением косовского вопроса с момента окончания военной фазы конфликта в 1999 году сначала занялось международное сообщество в лице Организации Объединённых Наций: 10 июня 1999 года Совет Безопасности принял Резолюцию № 1244, на основании которой край перешел под управление ООН. В октябре 2005 года СБ ООН высказался за начало переговоров о статусе Косово и Метохии. До 2007 года переговоры ввелись при посредничестве трехсторонней контактной группы (с участием США, России и ЕС) и под руководством представителя ООН, финского дипломата Мартти Ахтисаари. В конце 2007 года Ахтисаари предложил свой план по разрешению косовского конфликта, который учел интересы только албанской стороны. Сербия этот план отклонила. После провала плана Ахтисаари уже в феврале 2008 года Косово провозгласило независимость от Сербии в одностороннем порядке, а Белград обратился в Международный суд ООН и потребовал экспертного мнения о том, соответствует ли решение Приштины нормам международного права. Два года суд рассматривал обращение Белграда, и в 2010 году было принято решение, невыгодное для Сербии. В этом же году Сербия и Россия разработали проект резолюции, который фактически нейтрализовывал мнение Международного суда, чтобы предложить его на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Тем не менее президент страны Борис Тадич под давлением ЕС в последний момент согласился на другой проект, предложенный Евросоюзом, подразумевавший проведение технических переговоров по Косово под эгидой Брюсселя. В семи подписанных в рамках этих переговоров соглашениях упоминалась Резолюция СБ ООН 1244 как основополагающий документ. После прихода к власти в Сербии Александра Вучича Белград повысил уровень переговоров до политического (обсуждение вопросов статуса края), и в подписанном в апреле 2013 г. Брюссельском соглашении ссылок на Резолюцию 1244 уже не было. По этому документу Сербия практически полностью свернула работу своих органов власти в Косово.

Мартти Ахтисаари Johannes

Как мы видим, переговоры о Косово и Метохии давно уже ведутся при посредничестве Евросоюза. Тем не менее окончательный их итог, который может коснуться статуса Косово, не может быть легитимным без соответствующего решения СБ ООН. Таким образом получается, что, как ни крути, без согласия России все договоры о будущем статусе Косово и Метохии, достигнутые при посредничестве Евросоюза или в крайнем случае США, не смогут вступить в силу, а сепаратистское Косово не сможет стать полноценным членом ООН. И все-таки, хотя Россия, возможно, и держит главный козырь, в руках у США намного больше карт, пусть и послабее, и они бросают их на стол одну за другой.

Если верить последним новостям, опубликованным в косовских СМИ, США намерены предложить свой план по Косово и при этом хорошо знакомым «демократическим» способом оставить сторонам право выбора: согласиться с мнением Вашингтона или нет. Конечно, за отказ последуют санкции. Даже если эта информация неточна, нет причин сомневаться в том, что президенту Сербии Александру Вучичу в Вашингтоне пришлось вести переговоры в весьма сложной обстановке. С другой стороны, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко недавно заявил о том, что Россия в случае изменения формата переговоров Белграда и Приштины не против поучаствовать в этих переговорах в качестве посредника, но для этого необходимо, чтобы Белград сам попросил ее об этом. Тем не менее сербское руководство не спешит просить Москву о данном виде помощи.

Александр Боцан-Харченко Ванилица

И пока Россия всячески защищала территориальную целостность Сербии на всех международных площадках, отстаивая главный принцип своей внешней политики — незыблемость принципов международного права, США удалось с помощью давления и шантажа в очередной раз перевернуть ситуацию в свою пользу. Возможно, заставив Белград согласиться на подписание юридически обязывающего договора с Приштиной, США смогут решить на Балканах два вопроса одновременно — придать легитимность своему проекту независимого Косово и на долгие годы избавиться от российского влияния на Балканах. Если Белград как главный партнер Москвы в регионе подпишет соглашение о «нормализации отношений» с Приштиной и снимет возражения по поводу ее членства в ООН, это не означает, что и Москва должна последовать его примеру. Но если Москва не признает Косово и заветирует его вступление в ООН, Запад тут же повесит на неё ярлык «дестабилизирующего фактора в международных отношениях». К тому же заявления о традиционно дружеских и партнерских российско-сербских связях будут звучать нелепо — что за друг и партнер, который не признает за тобой права самому решать, что делать со своей территорией (хоть дари, хоть продавай). С другой стороны, сам президент Сербии заявляет о том, что его стремление быстро разрешить косовский вопрос не разделяет большинство граждан Сербии, и что они в основном выступают за замороженный конфликт. Этим же сербам вряд ли будет приятно осознать, что Москва после двух десятилетий проведения принципиальной политики защиты территориальной целостности Сербии в итоге молчаливо согласилась на отторжение Косово и Метохии, края, который для сербов всегда было не только географическим понятием, но еще и символом национального самосознания.

Когда речь идет о Косово и Метохии, существует большая опасность того, что возможное решение, которое готовит международное сообщество, официальный Белград в конце концов примет, но сербский народ этого сделать не сможет. Есть риск, что недовольство народа искусно направят против Москвы, обвиняя ее в том, что она не помешала сдаче Косово. У России на Балканах есть свои соображения и свои интересы — экономические, геополитические… Как она взвесит все риски и что окажется для неё решающим, покажет время.