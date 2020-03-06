Латакия, Сирия, , 21:19 — REGNUM Два беспилотника, запущенные из сирийской провинции Идлиб, сбиты средствами ПВО российской базы Хмеймим, передаёт 6 марта телеканал «Сурия».

Уточняется, что дроны были поражены над городом Джебла (провинция Латакия, Сирия). Их запустили боевики, засевшие в Идлибе.

Напомним, в Идлибе Турция соблюдает с 6 марта режим прекращения огня. Однако эта зона далеко не полностью освобождена от боевиков, в том числе из состава вооружённой сирийской оппозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин провёл телефонные переговоры о Турции с Асадом