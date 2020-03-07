Тегеран, , 09:12 — REGNUM 6 марта посол Ирана в Бишкеке Саид Харази встретился и провел переговоры с министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КиргизииЭркинбеком Чодуевым по вопросам расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи Харази подтвердил готовность официальных лиц двух стран к расширению двусторонних отношений, готовность иранской и киргизской сторон к сотрудничеству в области сельского хозяйства и конверсионной промышленности.

Ссылаясь на 40-процентный рост товарооборота с Киргизией в 2019 году, он отметил, что реализация положений документа 12 совместной экономической комиссии, а также расширение сотрудничества с наукоемкими компаниями являются одними из важнейших и эффективных мер по развитию отношений между двумя странами в позитивном ключе.

Эркинбек Чодуев в свою очередь отметил, что Киргизия готова подписать меморандум о взаимопонимании с Министерством сельского хозяйства Ирана и вице-президентом по науке и технологиям для дальнейшего расширения сотрудничества.