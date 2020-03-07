Тегеран, , 06:32 — REGNUM 6 марта официальные лица Ирана выступили с решительным осуждением теракта в афганской столице Кабуле, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек и десятки получили ранения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем заявлении официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил соболезнования афганскому правительству, нации, а также семьям жертв теракта, произошедшего ранее в тот же день в Кабуле.

Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими заявил, что среди погибших были женщины и дети, еще 29 человек получили ранения, а афганскому политическому лидеру Абдулле Абдулле удалось спастись невредимым. Президент Афганистана Ашраф Гани в свою очередь также осудил это нападение, назвав его «преступлением против человечности».

Ранее 6 марта место проведения церемонии с участием высокопоставленные лиц Афганистана, включая главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу, подверглось обстрелу из пушек и ракет. Пятничная атака произошла менее чем через неделю после того, как талибы и власти США подписали соглашение о прекращении войны в Афганистане. Однако талибы отрицают свою ответственность за это нападение.