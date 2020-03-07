Тегеран, , 06:35 — REGNUM 5 марта посол Ирана в России Казем Джалали и глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания в ходе встречи отметили необходимость принятия мусульманскими государствами единого подхода в противодействии «сделке века», выдвинутой президентом США Дональдом Трампом.

Высокопоставленная делегация движения во главе с Исмаилом Хания, который в настоящее время находится в России по приглашению российских официальных лиц, провела переговоры с действующим послом Ирана в Москве.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о политических событиях в Палестине, особенно после того, как Трамп обнародовал свой план по ближневосточному урегулированию, и подчеркнули необходимость продолжения сопротивления как единственного пути достижения победы и обеспечения прав палестинцев.

Хания высоко оценил оказанную Ираном поддержку палестинскому народу и настоятельно призвал Джалали передать свои теплые приветствия Верховному лидеру и иранскому народу.