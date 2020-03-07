Тегеран, , 08:15 — REGNUM Высокопоставленные должностные лица Исламской Республики Иран (ИРИ) и Пакистана во время встречи в Вене пообещали сделать совместный механизм борьбы с оборотом наркотиков более эффективным. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 марта.

Министр Пакистана по борьбе с оборотом наркотиков Шехриар Хан Африди встретился с иранским коллегой Эскандаром Момени на полях 63-й сессии комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам (КНС) в Вене.

В ходе встречи иранская сторона продемонстрировала готовность сотрудничать с Пакистаном в деле ликвидации провоза наркотиков по суше и морю путем проведения совместных пограничных патрулирований и военно-морских учений. Иранские власти также выразили обеспокоенность в связи с ростом оборота синтетических наркотиков в стране.

Шахриар Африди в свою очередь отметил, что Пакистан готов активизировать трехстороннее сотрудничество с Ираном и Афганистаном для принятия более решительных мер по пресечению контрабанды наркотиков.

Представители выразили готовность создать совместный координационный механизм по патрулированию границ, а также проводить совместные военно-морские учения по контролю за оборотом наркотиков в морских коридорах.