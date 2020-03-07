Тегеран, , 06:46 — REGNUM Иранское посольство в Пекине получило 4 миллиона юаней ($576 800) в течение 24 часов после того, как сотрудники посольства объявили на Weibo, что Ирану срочно нужны маски для лица, респираторы, наборы для тестирования на наличие вируса и другие медицинские принадлежности. Об этом 6 марта сообщило иранское агентство Mehr News.

«Щедрость и доброта наших китайских друзей глубоко тронули нас», — говорится в официальном сообщении посольства на официальном сайте Weibo с обещанием использовать эти деньги на борьбу с заболеванием. Согласно сообщению, средства также пойдут на закупку необходимых материалов для профилактики.

Сбор пожертвований осуществлялся при поддержке благотворительных фондов, базирующихся в Китае. Китайцы, проживающие в Иране, также оказали финансовую помощь.

«Как иранец, я очень тронут теплотой и любовью наших китайских друзей. Борьба с эпидемиями не знает каких-либо границ, религий или этнических групп», — прокомментировал поддержку Китая иранский сетевик по имени Кардини из южно-китайской провинции Гуанчжоу.

Международное сообщество по-прежнему глубоко обеспокоено серьезностью эпидемии в Иране. Франция, Германия и Великобритания предложили Ирану в общей сложности $5,58 млн в качестве помощи для борьбы с COVID-19. Китай также направил в Иран медицинские экспертные группы и пожертвовал наборы для тестирования.