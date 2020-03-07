Тегеран, , 08:55 — REGNUM 6 марта аятолла Хосейн Нури Хамедани осудил жестокое насилие в отношении мусульман в Индии, подвергнув критике замалчивание продолжающегося кризиса мировыми средствами массовой информации (СМИ). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«К сожалению, эти чудовищные и разрушительные зверства совершаются в Индии на фоне замалчивания мировыми средствами массовой информации, а главы исламских государств и правозащитных организаций ничего не делают с этой катастрофой», — отметил аятолла.

Хамедани призвал индийское правительство немедленно положить конец антимусульманским мерам, решительно заявив: «Мы надеемся, что индийское правительство покончит с этим вопросом как можно скорее, приняв во внимание древнюю культуру и историю своего народа».

Насилие вспыхнуло в Индии вследствие протестов против спорного закона «О гражданстве». По меньшей мере 46 человек, в основном мусульмане, были убиты, более 200 человек получили ранения. Принятый в декабре 2019 года закон открывает новый путь к индийскому гражданству для мигрантов почти всех известных южноазиатских вероисповеданий, за исключением Ислама.