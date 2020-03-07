Тегеран, , 08:58 — REGNUM 5 марта спикер иранского парламента Али Лариджани провел телефонный разговор со своим коллегой из Турции Мустафой Шентопом и обсудил последние события в регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 марта.

Али Лариджани Sebastian Zwez

Стороны рассмотрели двусторонние отношения и проблемы в регионе, а также положение мусульман в Индии. Необходимость возврата к астанинскому процессу и оказание помощи сирийскому народу находились среди других важнейших тем, стоящих на повестке дня в ходе телефонного разговора двух спикеров.

В ходе телефонного разговора также обсуждались меры, принятые Ираном для борьбы с коронавирусом в стране. Мустафа Шентоп заявил о готовности своей страны помочь Ирану в борьбе с болезнью и осуществить поставки необходимого медицинского оборудования.

Обе стороны подчеркнули необходимость политического урегулирования проблем в Идлибе и недопущения эскалации войны, а также ухудшения ситуации в сирийском городе.